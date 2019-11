Politiek juicht over ‘langzamer’ op provincieweg, maar het scheelt vooral verkeersdoden

Druk programma voor de Sint: de intochten in Zwolle

10:55 Uiteraard per boot komt Sinterklaas aanstaande zaterdag aan op het Rodetorenplein in de Zwolse binnenstad. Tussen 14.00 en 17.00 uur komt de goedheiligman aan, trekt hij in een parade door de binnenstad en is hij bij het eindfeest in de Grote Kerk. Een druk programma, maar volgende week zal de Sint nog meer energie moeten hebben.