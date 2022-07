Politiek ‘onaangenaam verrast’ over gang van zaken rond vluchtelingenboot in Zwolle

Vestiging Alfa Accoun­tants en Adviseurs in Meppel verhuist naar Zwolle: eind 2022 drie kantoren onder één dak

De vestiging van Alfa Accountants en Adviseurs in Meppel is sinds vandaag gesloten. De medewerkers zijn tijdelijk verhuisd naar de panden van het accountantskantoor in Zwolle of IJsselmuiden.

