Politiek schrikt van met sluiting bedreigd inloophuis De Bres in Zwolle: ‘Veilige plek in hectiek van bestaan’

Er is veel onzekerheid ontstaan over het voortbestaan van inloophuis De Bres doordat na drie jaar de steun vanuit Fonds Franciscus stopt en een deel van een nieuwe subsidieaanvraag is afgewezen door de gemeente. Voorzitter Metselaar vreest dat de deuren van het inloophuis later dit jaar dichtgaan. ,,We willen graag 40.000 euro, maar hebben zo’n 20.000 euro per jaar toegezegd gekregen. Daar kunnen we alleen de huur van betalen en niet andere kosten zoals gas, stroom en water.”