Politiek ziet dat Arriva-personeel op lijn Zwolle-Emmen ‘de ziektewet in wordt geslagen’ en wil beveiligers in iedere trein

Video Eeuwenoud fundament van toren Grote Kerk (en meer) in Zwolle aangetrof­fen: ‘Fantas­tisch’

Bij opgravingen in de Luttekestraat in Zwolle zijn eeuwenoude fundamenten van de toren van de St. Michaëlskerk gevonden. De toren is gebouwd in 1406. Daarnaast troffen archeologen ook nog een ouder fundament aan, een mogelijke voorloper van de kerk in zijn huidige vorm. Dat laatste komt als een extra verrassing voor de archeologen, die nog druk bezig zijn met de opgravingen.

28 oktober