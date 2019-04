Politiek Zwolle bezorgd om cliënten failliete zorgorganisatie

De beide fracties willen weten wat de ongeveer zeventig gedupeerden in Zwolle en omgeving kunnen verwachten van de gemeente en of de gemeente de gevolgen van het faillissement tijdig onderkend heeft. Ook vragen de fracties zich af of de gemeente een rol kan spelen bij het huisvestingsprobleem dat voor het merendeel van de cliënten speelt. Zij wonen in huizen, kamers of appartementen die door WZCO gehuurd werden van vastgoedeigenaren. De huur is nu opgezegd en partijen die de zorg overnemen willen de huisvesting van WZCO-cliënten niet overnemen omdat de huur te hoog is. Zelf hebben ze ook niet meteen voor iedereen nieuw onderdak.

Vastgoedondernemers

Verontrustend

Swollwacht en de ChristenUnie hebben contact gehad met diverse cliënten en daaruit ontstaat volgens de fracties ,,een verontrustend beeld. Er is, in een aantal gevallen, sprake van een ontwrichtende situatie. Het leven van kwetsbare mensen staat compleet op z’n kop. Van vertrouwde begeleiders moet afscheid genomen worden, terwijl de toekomst qua woonruimte en begeleiding onzeker is. De woning is te duur gehuurd door WZCO en wordt meestal vervangen door een goedkopere, als die al te vinden is. En wat als er een huisdier is, kan die dan mee? Ook is er dreiging van door WZCO onbetaalde rekeningen. Vastgoedeigenaren oefenen persoonlijk druk uit op zorgvragers om te betalen of te vertrekken", zo schrijven ze.