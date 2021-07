Politiek Zwolle denkt na steek- en vechtpartij opnieuw na over structureel extra verlichting in Park de Wezenlanden

KAMPS DOET RECHT Zwolse raakt rijbewijs kwijt na nachtje doorzakken om gebroken liefde: ‘Ik had in mijn bedje moeten blijven’

12:00 Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over dronken rijden.