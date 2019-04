Politiek Zwolle omarmt herstelplan voor mislukt inburgeringsbeleid

Reclameof­fen­sief voor wonen in Stadshagen in Zwolle op YouTube

8 april Wie op tv wat video's zit te kijken op YouTube, ziet regelmatig een advertentie over Stadshagen voorbijkomen. ,,Als je een merk bouwt, zit de kracht in de herhaling’’, zegt Miranda Venekamp van ontwikkelaar VanWonen. De reclamevideo is van de gezamenlijke ontwikkelaars, makelaars en de gemeente Zwolle. ,,We willen laten zien hoe fijn het is om in Stadshagen te wonen.’’