Politieke partijen op één lijn: geen vliegtuig laag over Zwolle

De voltallige gemeenteraad dient 22 januari de door de oppositiepartijen opgestelde motie in, die verwoordt dat Zwolle tegen de geplande opening van het uitgebreide vliegveld in 2019 is, zolang vluchten laag over Zwolle dreigen te komen. Pas als het luchtruim heringedeeld is op basis van een nieuwe, juiste milieueffectrapportage mogen vliegtuigen hoger overkomen.