Politiemedewerker verdacht van alcohol achter het stuur: buiten functie gezet

Zwollenaar Hans Jansen bespeelt álle stationspi­a­no's

11:22 Hans Jansen gaat dinsdag 22 mei met de trein langs álle zestien stationspiano's in Nederland om een stukje te spelen. De toernee begint in Maastricht en eindigt in Leeuwarden. Het is een recordpoging, op uitnodiging van de Nederlandse Spoorwegen.