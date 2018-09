Politiestaking dwarsboomt druk weekend in Zwolle: voetbal en muziek

De Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer wil niet op de overleggen van de komende dagen vooruitlopen. Hij is wel duidelijk over zijn insteek, liet hij gisteravond tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen weten. ,,Mijn inzet is dat beide evenementen doorgaan. We proberen de voorwaarden te creëren dat we de cao-actie ruimte geven en de evenementen ook. In de loop van de week komt er nadere informatie. Er is nog geen definitief besluit genomen en ik wil niet op de uitkomst vooruitlopen. De overleggen moeten tot hun recht komen."

Vliegende Vrienden

De politie gaat een vol weekend staken voor een betere cao. Dit betekent dat agenten alleen uitrukken bij zogenaamde prio 1-meldingen (bloedspoed). Voor Zwolle had het moment niet veel slechter gepland kunnen worden. In Park de Wezenlanden wordt al anderhalve week gewerkt aan de opbouw van een groots muziekfeest waar zaterdag zo'n 40.000 bezoekers verwacht worden, de Vliegende Vrienden van Amstel Live. Artiesten treden die dag op drie plekken in Nederland op. De organisatie spreekt van de steden Zwolle, Amsterdam en Eindhoven, maar feitelijk gaat het naast Zwolle om evenemententerreinen in de gemeenten Eersel en Velsen. Meijer bespreekt de situatie ook met zijn collega's daar.

PEC Zwolle

Daarnaast speelt PEC Zwolle komende zondag een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Mocht de politie de staking doorzetten, dan zal haar inzet ook daar gemist worden. ,,Bij evenementen is het over het algemeen zo dat de organisator verantwoordelijk is voor de veiligheid op het evenemententerrein, dat geldt ook voor betaald voetbal." Voor de situatie buiten het terrein moet echter een oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld als het gaat om het in goede banen leiden van grote mensenmassa's.

