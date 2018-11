Politiewetenschapper: Zet extra agenten Oost-Nederland in bij recherche

Update Video Slay­er-fans hebben avond van hun leven in de IJsselhal­len

15 november Het is een groot feest in de IJsselhallen in Zwolle, waar vanavond het afscheidsconcert van de metalband Slayer plaatsvindt. Compleet uitverkocht. Binnen is de sfeer uitstekend. Als je in een rolstoel zit, ga je gewoon crowdsurfend door het publiek, zo laat Erwin op Twitter zien.