Poll: Moet Zwolle overstappen op elektrische huurbootjes?

Even slikken, ondanks vallende takken: twee enorme populieren in Zwolle plots gekapt

11:00 Een dubbel gevoel, dat hebben bewoners van de Steenboerweg in Westenholte na de kap van twee enorme populieren. Ze drongen zelf aan op kap vanwege de vele vallende takken rond het speeltuintje in Zwolle, maar de kaalslag is wel even slikken. ,,We hopen echt dat er nieuwe bomen voor in de plaats komen.’’