De bioscoopketen vertoont al regelmatig Bollywoodfilms (uit India) en Turkse films. ,,Nu we gestart zijn met Poolse films blijkt dat ook enorm aan te slaan. We hebben er eigenlijk weinig ruchtbaarheid aan gegeven, alleen via onze website en Facebook, maar je merkt dat het van mond tot mond gaat. Zodra we een film geprogrammeerd hebben zie je ook dat het meteen hard gaat in de voorverkoop.’’

Dagelijks

Toevallig zijn er kort na elkaar drie Poolse speelfilms uitgekomen, die in de Zwolse Pathébioscoop zonder ondertiteling aangeboden werden. Momenteel draait de actiethriller Kobiety Mafii. In de Pathébioscoop in Helmond is daar zoveel belangstelling voor dat die nu dagelijks twee keer vertoond wordt. In Zwolle staat de film alleen in het weekeinde geprogrammeerd en dat blijft voorlopig ook zo, zegt Tulleken. ,,Dat sluit het meeste aan op de doelgroep. Het zijn veelal mensen die doordeweeks werken en in het weekeinde vrij zijn. Omdat we hier negen zalen hebben kunnen we daar ook ruimte voor maken.’’