Poppodia Hedon en Burgerweeshuis aangeslagen: alleen theaters in regio IJsselland mogen meer dan dertig mensen toelaten

Hoofdrol­spe­ler drugsoor­log Zwolle schiet bij moordpo­ging terug omdat hij ‘in de overle­vings­stand zit’

29 september Acht keer schoot Emin Y. in oktober in Zwolle op een auto in Holtenbroek. Om zijn leven te beschermen, stelt zijn advocaat. Want seconden eerder werd Y. zelf beschoten vanuit de rode Renault. De schietpartij vloeide voort uit de Zwolse drugsoorlog. Y. en medeverdachte Ali Z. blijven in de cel voor hun rol in de cocaïnehandel. Dinsdag verschenen ze in de rechtbank.