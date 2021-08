Poppodium Hedon in Zwolle en radiozender Kink gaan samenwerken: ‘Vier vette bands in de eerste editie!’

Poppodium Hedon in Zwolle en radiozender KINK gaan samenwerken. Vanaf donderdag 23 september wordt het radioprogramma KINK IN TOUCH met presentator Jasper Leijdens maandelijks vanuit Hedon uitgezonden. De eerste editie start met liveoptredens van vier bands.

Die bands zijn Queen’s Pleasure, Ramkot, Sloper en The Vices. De 75 beschikbare tickets voor fans die erbij willen zijn, zullen worden weggegeven door KINK. Presentator Jasper Leijdens: ,,Ik kan niet wachten om samen met de avondluisteraars die bands eindelijk live te zien.’’

Triggerfinger en Golden Earring

KINK programmadirecteur Michiel Veenstra is blij om weer een live-evenement te kunnen organiseren en samen met Hedon aansprekende nieuwe acts te laten horen: ,,KINK is het station waar liefhebbers van Oasis, Pearl Jam en Linkin Park niet alleen de klassiekers van die bands horen, maar ook kennismaken met de vergelijkbare acts van nu. Het is heel fijn dat we na anderhalf jaar binnen zitten weer het geluid van morgen live kunnen ervaren!’’

Ook de bands hebben zin om weer live te spelen. Zo liet drummer Mario Goossens (Triggerfinger en Sloper) al weten ontzettend veel zin te hebben in een avondje KINK IN TOUCH LIVE, samen met zijn bandmaatje Cesar Zuiderwijk (bekend van Golden Earring).

Volledig scherm De band Sloper, met (van links naar rechts) drummers Mario Goossens en Cesar Zuiderwijk, de Vlaamse gitarist Fabio Canini en zanger/gitarist Peter Shoulder. © Eigen foto

Dj en PR man Kanning

Hedon juicht de samenwerking met KINK toe. Woordvoerder Henk Kanning: ,,Het is een heel erg goede line-up in de eerste live-uitziending vanuit Hedon. Wij hebben een hoogwaardige radio studio die wij verbinden aan het podium waar de bands spelen, dus dat wordt echt vet. In de toekomst willen we daar overigens beeld aan toevoegen.’’

Kanning is echter vooral blij dat er weer met publiek gespeeld gaat worden in de Zwolse poptempel: ,,De belangstelling voor kaarten is enorm, het eerste uur na het bekendmaken van dit nieuws, kwamen er al meer dan honderd aanvragen binnen via de app. Iedere muziekliefhebber van alternatieve muziek snakt naar liveoptredens. Voor Hedon is het waanzinnig dat we ons via het toonaangevende radiostation op dit gebied, kunnen laten zien aan onze doelgroep.’’