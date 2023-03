Poppodium Hedon in Zwolle lanceert podcast over vijftigjarig bestaan: ‘Nirvana zou voor 500 piek komen’

Promotie mag PEC Zwolle niet meer ontgaan: ‘Je maakt dan echt iets los in de stad’

Vier keer winnen en dan kan het volksfeest in Zwolle losbarsten. Promotie naar de eredivisie kan en mag niet meer misgaan voor PEC Zwolle. Dat gevoel is inmiddels ook in het team aanbeland. ,,Promoveren gaan we sowieso”, stelt Bart van Hintum.