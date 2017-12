Poppodium Hedon in Zwolle verwelkomt 100.000ste bezoeker van 2017

'Nederlandse vrouwen hebben voor 75 miljoen euro aan trouwjurken in de kast'

29 december Bij Nederlandse vrouwen hangt voor zo’n 75 miljoen euro aan trouwjurken in de kast. Dat is de conclusie van Miriam van Weeghel, die op 1 januari 2018 in Zwolle Mim’s Mooiste begint, een winkel in vintage trouwjurken.