Poptempel in Zwolle kan niet wachten op nieuw onderkomen tegenover theater: ‘Misschien wel meer zalen’

Lars Aikema is dé mbo-studenton­der­ne­mer van de regio Zwolle

Mbo-student Lars Aikema is verkozen tot ‘Mbo-studentondernemer van 2023’. Tijdens de lancering van het zeventiende magazine van kennisplatform INN’regio Zwolle in Schouwburg Odeon in Zwolle maakte de vakjury de winnaar van de verkiezing bekend. De 18-jarige student van mbo Menso Alting won de titel met PartyHuren, zijn bedrijf in Harderwijk dat van alles verhuurt op het gebied van feesten.