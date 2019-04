‘Populaire’ Chinese begraafplaats Zwolle mag uitbreiden

PrijskaartjeDe Chinese begraafplaats op Kranenburg is zó populair bij de Chinese gemeenschap dat al meer dan driekwart van de beschikbare graven is uitgegeven. Burgemeester en wethouders willen daarom een uitbreiding mogelijk maken.

Sinds de ingebruikname in 2014 zijn al 195 van de 230 beschikbare graven uitgegeven. Er is nog altijd veel belangstelling voor graven in de Chinese gemeenschap, daarom stellen B en W nu aan de gemeenteraad voor de tweede fase van de begraafplaats mogelijk te maken

Bij de aanleg in 2014 is met de Chinese gemeenschap afgesproken de begraafplaats in twee fasen aan te leggen en met de tweede fase te starten zodra tweederde van de graven is uitgegeven. Van de 230 beschikbare graven is inmiddels 85 procent uitgegeven. Deze graven zijn nog niet allemaal in gebruik, in de Chinese gemeenschap is het namelijk de gewoonte om al bij leven een graf te kopen.

De begraafplaats is zo ontworpen dat er volgens Chinese tradities begraven kan worden. De begraafplaats ligt op een zonnig en licht deel van het terrein en alle graven hebben uitzicht over het water. Ook is er een pagode, urnenmuur en een eigen toegang gemaakt.

Met de aanleg van de tweede fase wordt de begraafplaats voorzien van een groene wal, zodat het terrein vanaf de Kranenburgweg niet zichtbaar is. Dit is in lijn met het Masterplan Kranenburg.

Chinees begraven is niet voor iedereen weggelegd. Een graf voor onbepaalde tijd kost 7200 euro, daar bovenop komen de onderhoudskosten van 4800 euro.