Populaire crowdfundwebsite uit Zwolle plotseling offline: vrees voor oplichting

Onder gebruikers van het crowdfundingsplatform Dream or Donate uit Zwolle is grote onrust ontstaan nu het bedrijf plotseling opgeheven is en zowel de doneerwebsite als de Facebookpagina uit de lucht zijn. Zij vrezen dat ze hun geld kwijt zijn.

Via Dream or Donate werd voor talloze doelen geld ingezameld, veelal voor sociale en persoonlijke doelen zoals begrafenissen, grafstenen of medische behandelingen. Volgens gebruikers stond voor honderdduizenden euro's aan donaties uit via de site.

Eigenaar Robert-Jan Mastenbroek zegt dat zijn website gehackt is en dat de hackers ingezamelde bedragen hebben verhoogd zodat een verkeerd beeld is ontstaan van de ingezamelde bedragen. Op andere vragen zoals hoe het kan dat zijn onderneming is opgeheven en uitgeschreven, wil hij geen antwoord geven. Ook op de vraag of hij aangifte heeft gedaan van de hack waar hij over praat, gaat hij niet in. Hij zegt alleen: ,,Het komt goed, iedereen krijgt zijn geld terug.”

Vertrouwen

Gebruikers van het platform hebben daar weinig vertrouwen in. Zij zeggen niet geïnformeerd te zijn en wijzen erop dat er al vaker klachten waren over Dream or Donate. Ook werden eerder dit jaar nog Kamervragen gesteld over de commissie die het bedrijf hanteert: 5% over iedere donatie en een transactietarief dat de door het bedrijf gemaakte kosten overstijgt. De SP in de Tweede Kamer wilde weten of de staatssecretaris daartegen kon optreden. Die zei dat het aan de toezichthouder ACM en uiteindelijk aan de rechter is om daar een oordeel over te vellen.

Een van de gedupeerden is Joke Pallada uit Purmerend, die betrokken was bij een inzamelingsactie voor de begrafenis van de ex-vriend van haar zusje. Die overleed begin augustus en er bleek geen geld te zijn voor een uitvaart. Zij schoot de kosten voor en ondertussen werd een inzamelingsactie gestart. Tot gisteren stond de teller op bijna 3700 euro. ,,Maar vandaag (woensdag, red.) was de site ineens uit de lucht en bleek de onderneming uitgeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.”

Oplichting

Ook Corinne Keijzer zag tot haar grote verbazing dat ze ineens niet meer kon inloggen op de website van Dream or Donate. Zij had daar sinds enkele jaren een actie lopen voor de vertaling van een Linkedin-handleiding. ,,Het bedrag was inmiddels opgelopen tot zo'n 2000 euro. Ik zag dat als een spaarpotje en was van plan het te gebruiken als het streefbedrag van 3000 euro bereikt was. Heel vervelend. Ik denk dat het een gevalletje oplichting is. Vervelend voor mij, maar veel erger voor de mensen die voor allerlei persoonlijke doeleinden geld inzamelden, zoals behandelingen voor ziektes."

Ook op de website klacht.nl stromen reacties binnen. ‘Afgelopen jaar hebben we geld ingezameld voor een evenement voor kans arme jongeren, nu willen we het geld graag laten uitbetalen.. we hebben alle stappen gevolgd van de website en toen hebben we een uitbetalingsdatum ontvangen... maar inmiddels is de site uit de lucht‘, schrijft iemand. Een ander zegt: ‘We zijn al de hele dag op zoek naar meer info over dream or donate. De site ligt er uit en de Facebook-pagina is verdwenen. Wij hebben meerdere doneeracties lopen en weten nu niet waar het geld gebleven is.‘