Populaire stadswandeling 038 steeds sneller uitverkocht

Hoeveel mensen passen er op het ijs? Gemeenten hopen op gezond verstand tijdens bijzondere schaatsda­gen

6 februari Het kan een mooie opsteker worden voor de liefhebbers, in een tijd waarin veel níet mogelijk is. Schaatsen mag wel, maar ook weer niet overal. En er zijn kleine lokale verschillen in voorwaarden en randzaken: is er koek en zopie?