Populaire SYML doet na Pinkpop Zwolle aan

10:37 Even in Apeldoorn bellen achter het stuur leverde de Nederlandse schatkist vorig jaar bijna drie ton (296.350 euro) op aan boetes. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) leverde. Daarmee is Apeldoorn in deze regio koploper. Op gepaste afstand volgen Deventer (185.220 euro), Zwolle (164.760 euro) en Lelystad (100.180 euro).