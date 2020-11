Porscherijder is net gehaalde rijbewijs alweer kwijt na grote verkeersactie politie IJsselland

Video Stadion­spea­ker PEC Zwolle gaat viraal met coronahit: ‘Maar ik had m’n kapje toch opgedaan...’

14 november 'Het was eerste kerstdag...’ Wie kent het lied niet, over konijn Flappie. Conducteur, stadionspeaker bij PEC Zwolle en zanger Marco ten Kate uit Wijhe in elk geval wel. Aan de keukentafel nam hij met zijn telefoon een eigen variant op en dat loopt op internet als een tierelier. ‘Maar ik had m'n kapje toch op gedaan, zoals ik dat iedere keer weer deed...'