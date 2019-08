Posteractie voor betere CAO medewerkers Isala Zwolle

‘We prikken het niet langer!!!’ Medewerkers van het Isala in Zwolle zijn het goed zat. Met actiepamfletten protesteren ze tegen de vastgelopen onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor ziekenhuispersoneel.

Op de pamfletten staan teksten als: ‘Tijd is geld zei de manager. Zorg is tijd nemen zei de zorgverlener’ en ‘Doeis lief, minder dan 5% is naïef’.

Personeel van het ziekenhuis protesteert voor een betere CAO. De vakbonden in de zorg eisen, naast een salarisverhoging van 5 procent, onder meer betere afspraken over arbeids- en rusttijden.

De werknemers van Isala vragen in de actieposters ook om meer personeel: ‘5% en wat extra personeel, dat is toch niet zoveel?’

Niet alleen meer loon, maar ook willen de werknemers meer collega's.

Muurvast

Maar de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel zitten muurvast. Werkgevers hebben in juni het ultimatum van de vakbonden naast zich neergelegd en de bonden plannen nu acties voor in de vorm van zondagsdiensten. Vanaf september zullen ziekenhuismedewerkers in heel Nederland dat soort diensten gaan draaien. Of het Isala ook meedoet, is nog niet duidelijk, zegt persvoorlichter Annika Heerekop van vakbond FNV. ,,En als we dat weten, dan kondigen we dit een week van te voren aan.’’

In ziekenhuizen in Alkmaar, Assen en Eindhoven werden al zondagsdiensten gedraaid. In andere ziekenhuizen vonden de afgelopen periode andere actievormen plaats. Met de acties willen werknemers en bonden de druk op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de ziekenhuisbesturen opvoeren.

Werknemers willen een salarisverhoging van 5% en niet van 3% zoals de werkgevers voorstellen.

Alleen spoedopnames

Al meer dan twintig actiecomités hebben inmiddels bij de vakbonden aangegeven een zondagsdienst te willen draaien en tientallen andere zijn zich aan het voorbereiden. Tijdens een zondagsdienst wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het weekend is. Er zijn dan alleen spoedopnames mogelijk.

Bonden en werkgevers praten al heel lang over een nieuwe cao met ingang van 1 april van dit jaar voor 200.000 werknemers in algemene ziekenhuizen. Net voor de zomer lag er een eindbod van de werkgevers, verenigd in de NVZ. De bonden vinden dat bod onacceptabel. Ze willen een verhoging van de salarissen met 5 procent dit jaar en nog eens 5 procent volgend jaar. De werkgevers willen een driejarige cao met een salarisverhoging van 3,25 procent dit jaar, 2 procent in 2020 en 2,5 procent in 2021.

Actieposters in de wandelgangen van Isala.