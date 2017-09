PostNL haalt brievenbus Albert Cuypstraat weer weg

Een woordvoerder van PostNL heeft laten weten dat bijna de helft van de brievenbussen in Overijssel zullen verdwijnen. Van de 1153 zullen er nog 695 blijven staan. Niet iedereen is even blij met de veranderingen die PostNL zal aanbrengen.

Een van de brievenbussen die zal verdwijnen is die aan de Albert Cuypstraat in Zwolle. Bewoners van het appartementencomplex dat onder andere gebruik maakt van deze bus, Curans in Zwolle zijn er zeker niet te spreken over dat hun brievenbus word verwijderd. Zij moeten nu namelijk een stuk verder lopen naar de dichtstbijzijnde brievenbus

Alweer

3 jaar geleden had PostNL ook het idee om de postbus te verwijderen, dit is toen gebeurd. Een groep inwoners van Curans Zwolle is destijds de strijd aan gegaan om deze bus terug te halen. Dit is toen gelukt, alleen nu wil het postbedrijf de bus opnieuw weghalen.

‘Wij moeten anders 20 minuten verder lopen en dat is voor sommige bewoners simpelweg te ver.’ Zegt een van de bewoners. ‘Ik werk nauwelijks met de computer en een brief is gewoon vertrouwd voor mij. Dat deze bus weg gaat vind ik dan ook heel jammer.’ Aldus mevrouw Wijnen, inwoner van Curans.