Postsorteercentrum Zwolle: van grauw beton naar aluminium, glas en marmer

Het voormalige postsorteercentrum aan de Westerlaan in Zwolle krijgt binnen afzienbare tijd een complete ‘make-over‘. Glaspartijen, aluminium, hout en panelen met een marmerlook komen in de plaats van het grauwe beton dat de buitenkant nu markeert.

Het complex is al jaren in handen van projectontwikkelaar DC Vastgoed, die het wil moderniseren en als multifunctionele ruimte wil verhuren. De gemeente juicht de plannen toe omdat ze precies passen in de toekomstvisie voor het stationsgebied. Ook de Welstandscommissie is positief over de metamorfose, bleek afgelopen week na een toelichting van architect Eric van Noord. Hij kreeg de complimenten voor de manier waarop hij het enorme pand een tweede leven wil geven, maar enkele kanttekeningen waren er ook. De commissie vond het geplande groen aan de voorkant van het gebouw nog wat magertjes en er zijn nog vragen over hoe de verschillende gevelbeplating van beide gebouwen op elkaar aansluit.

Een deel van het gebouw is nu in gebruik onder de naam City Post en biedt ruimte aan tientallen bedrijven en start-ups. Na de renovatie moet uiteindelijk moet zo’n 35.000 vierkante meter aan multifunctionele ruimte ontstaan. Wie daarvan gebruik gaat maken kan DC Vastgoed nu nog niet zeggen. Eerder liet het bedrijf weten dat City Post nieuwe stijl een ‘inspirerende omgeving wordt voor ondernemers op het gebied van kunst, cultuur, horeca, retail, innovatie en onderwijs‘.

Uitstraling

Het complex lijkt één geheel maar bestaat uit twee afzonderlijke gebouwen: een kantoortoren en een lagere sorteerhal. Voor beide panden geldt dat het gesloten gebouwen zijn, zegt architect Van Noord. ,,En het gevelbeton heeft de tand des tijds niet goed overleefd.” Het karkas blijft staan, maar verder krijgt het complex een totaal andere uitstraling waarbij het verschil tussen de hoogbouw en de laagbouw benadrukt wordt door gebruik van verschillende materialen bij de afwerking. Transparantie is het sleutelwoord volgens de architect, en met name de laagbouw verdient het volgens hem dat bezoekers naar binnen kunnen kijken. De voormalige sorteerhal kent namelijk een enorme vrije hoogte en grote overspanningen.

Ook rondom het complex verandert het nodige. Om de entree te accentueren komt die wat hoger te liggen, en de parkeerstrook langs de straat verdwijnt. Dit moet de ruimte geven om aan de voorkant wat extra groen aan te brengen. Onder het complex komt een parkeergarage. Op het dak komen zonnepanelen en ook wordt er met groene gevels gewerkt.

Op het terrein is nog ruimte voor nieuwbouw aansluitend aan het complex, op de hoek van de Westerlaan met de Veerallee. Maar een concreet plan hiervoor is er nog niet, gaf DC Vastgoed tijdens de behandeling bij de Welstandscommissie aan. ,,We doen het stap voor stap.”

Het postsorteercentrum werd in 1971 gebouwd voor wat toen nog de PTT heette. In de hoogbouw waren kantoren en een bedrijfsrestaurant gevestigd. De laagbouw was het sorteergedeelte, met daarnaast een laadperron waar de postvrachtwagens hun lading konden lossen. Dagelijks was het hier ook een komen en gaan van postbodes. Speciaal voor hen was er ook een fietsreparatiewerkplaats ingericht in het complex.

Volledig scherm Zo ziet het voormalige postsorteercentrum er nu uit. © Frans Paalman