‘Praat vooraf met collega's over seksueel grensoverschrijdend gedrag’

Praat op de werkvloer - en op alle andere plekken waar mensen samenkomen - preventief over de vraag: wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door dit onderwerp uit de taboesfeer te trekken, wordt aanpakken eenvoudiger.

Dat stelt Daniëlle de Grave van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zwolle in reactie op het nieuws rondom The Voice of Holland. Het CSG zag het aantal chat- en telefoongesprekken explosief stijgen na al het nieuws rondom de talentenjacht, de afgelopen week (van enkele chatgesprekken per dag, naar tientallen) en heeft de bezetting verhoogd.

,,Mensen denken bij dit soort gedrag aan onbekende mannen die in de bosjes verstopt zijn, maar in 85 procent van de gevallen gaat het om een bekende van het slachtoffer. Dat maakt het heel erg moeilijk voor de slachtoffers om er mee naar buiten te komen.”

Wat is grensoverschrijdend?

CSG Zwolle pleit voor meer scholing en (preventieve) gesprekken, onder andere bij bedrijven. ,,Plegers zijn zich er soms niet eens van bewust dat ze een grens overgaan. Als je daar met elkaar over gesproken hebt, wat wel en niet kan, dan is dat voor iedereen helder. Het maakt het eenvoudiger om er over aan de bel te trekken, als die grens wel gepasseerd wordt.”

De vraag ‘wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag?’ is soms lastig te beantwoorden, beaamt De Grave. ,,Het slachtoffer bepaalt wat grensoverschrijdend is. Dat wil niet per definitie zeggen dat het ook juridisch strafbaar is. Dat maakt het beantwoorden van die vraag ook heel lastig. Gedrag is in ieder geval overschrijdend, als er geen toestemming is gegeven.”

Na half jaar hulp zoeken

Juist veel slachtoffers komen niet zomaar naar buiten met hun verhaal. ,,Uit onderzoek blijkt dat als een bekende over de grens gaat, het gemiddeld een half jaar duurt voordat iemand hulp gaat zoeken.”

CSG Zwolle hoopt dat de gesprekken en scholing ertoe leiden dat ook omstanders sneller aan de bel trekken als die vinden dat er een grens wordt gepasseerd. ,,Dat hoeft niet per se in het openbaar meteen besproken te worden. Je kunt degene die de opmerking maakte of iets deed wat over de grens ging, ook apart nemen. Belangrijk is dat dit onderwerp uit de taboesfeer raakt. Dat is met de metoo-affaire al deels gebeurd, maar het kan nog beter.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.