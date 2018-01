Prachtige (drone)beelden van een gezwollen IJssel, morgen nóg hoger waterpeil

Update + video Studentenflat in Zwolle ontruimd na brand, 70 bewoners opgevangen in hotel

12:00 In een studentenflat op het Talentenplein in Zwolle is zaterdagochtend brand uitgebroken. De flat werd ontruimd. Ongeveer 70 personen zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel. Bij de brand is één zwaargewonde gevallen.