Praktijkschool voor installatievak strijkt neer in Zwolle: ‘Techniek mag gezien worden‘

Een muzikale knuffel, dat is wat Vincent Corjanus wil geven voor een ‘weergaloze herfst’

20 oktober Nog lang niet dood. Een donkere plek. Zware titels voor de liedjes waarmee Vincent Corjanus (25) zijn publiek een weergaloze herfst wil bezorgen. Want het zijn titels met ook een positieve kant, zegt de Zwolse zanger die is opgegroeid in Kampen.