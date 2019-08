Pride in Zwolle: van demonstratie (1990) naar feestje (2019)

PollBijna dertig jaar na de eerste Roze Zaterdag in Zwolle, is er Zwolle Pride 2019. Een evenement waarin aandacht wordt gevraagd voor de acceptatie en emancipatie van LHBTI’ers. Henk Lobers kan zich de eerste Roze Zaterdag nog goed herinneren. In drie decennia is er veel veranderd, maar strijden voor zichtbaarheid is nog steeds nodig.

Aan zijn keukentafel bladert Zwollenaar Henk Lobers (60) de vergeelde krant uit 1990 door. ‘Gewoon Trots’, staat te lezen op de voorpagina, het thema van de Roze Zaterdag dat jaar. ,,Als ik die oude foto's bekijk, dan herinner ik me de strijd die we moesten leveren. Altijd maar vechten om dingen voor elkaar te krijgen.’’

Gisteravond is Zwolle Pride 2019 officieel geopend. Het vier dagen durende evenement vraagt aandacht voor een gelijkwaardige behandeling van de LHBTI-gemeenschap. Hoogtepunt is de parade door de stad op zaterdag. En net als dertig jaar geleden, loopt ook Henk Lobers mee.

Gekken aan de kant

,,Samen met een groep roze senioren doe ik mee met de parade. We willen zichtbaar zijn. Dat is ook nu nog nodig. Maar het grote verschil met de parade in 1990 is dat we tegenwoordig een feestje kunnen vieren. Toen was het echt een demonstratie met spandoeken met teksten als ‘Geen Po(o)ot de school uit’ en ‘Gewoon Trots’. Maar ik ben er, zelfs nu nog, op voorbereid dat er een aantal gekken aan de kant kan staan. Dat is helaas nog steeds aan de orde van de dag.’’

Gaybar

In 1990 liepen zo’n tienduizend mensen mee met de demonstratie. De tocht startte in het park De Wezenlanden, net als morgen, en trok verder door het centrum. Eindpunt was homobarWhy Not. Die bar is er al jaren niet meer. Sterker nog: er is geen enkele homobar meer te vinden in de provinciehoofdstad.

,,We begonnen met een kerkdienst in de Dominicanenkerk en die zat bomvol. Ik was er zelf niet, want ik heb niks met de kerk. Maar het was goed voor de groep gelovige homo’s en lesbo’s. Daarna was er de demonstratie. Ik zat in de organisatie en heb de begeleiding van de tocht gedaan. Aan de kant hielden evangelische groeperingen een tegendemonstratie. Ze riepen dat het vies was en dat we ons moesten bekeren tot God. Ook stonden er mensen langs de kant die ons vervelende dingen toeriepen.’’

Volledig scherm De stoet verzamelde zich in park De Wezenlanden. © Jan Drost

Extravagant

Lobers kan zich herinneren dat de deelnemers in prachtige kostuums liepen. ,,Veel mensen hadden zich fantastisch aangekleed. Ik vond het heel mooi, dat extravagante, maar ik herken me er zelf niet zo in. Ik had in die tijd een snorretje en ik liep in een spijkerbroek met T-shirt. Er was ook wel wat bloot, maar we liepen echt niet in onze blote kont. Er wordt altijd gezegd dat er zoveel naakt is tijdens gayoptochten. Maar dat geeft natuurlijk aan hoe vrij je mag zijn. En als je je daaraan stoort, dan kijk je toch niet?’’

Quote Er was wel wat bloot, maar we liepen echt niet in onze blote kont Henk Lobers, Roze Zaterdag 1990

Strijd

Het thema van de Roze Zaterdag in 1990 was ‘Gewoon Trots’. Waarom kozen ze juist voor dat thema? ,,Als je ontdekt dat je homoseksueel bent, dan ben je al een hele strijd met jezelf aangegaan. Toen ik in 1982 uit de kast kwam, ging de strijd verder. Het aan je ouders vertellen, op je werk, aan je vrienden. Er was maar weinig ruimte om trots te zijn op wie je bent. Op de Roze Zaterdag wilden we ruimte vragen om trots te mogen zijn’’, legt Lobers uit.

Volledig scherm Deelnemers aan de Roze Zaterdag wilden de ruimte vragen om trots te mogen zijn. © Jan Drost

Zichtbaarheid

Een thema heeft Zwolle Pride 2019 niet, maar dat het een feest is voor acceptatie en gelijkheid van de LHBTI-gemeenschap, blijft onveranderd. Zwolle Pride-organisator Niek lá Mon laat weten dat acceptatie begint met zichtbaarheid. En zichtbaar zullen ze zijn tijdens de parade zaterdag. Lá Mon hoopt op duizenden bezoekers.

Volledig scherm Deelnemer aan de Roze Zaterdag in 1990. © Jan Drost

Zwolle Pride-organisator Niek lá Mon verwacht dat er geen mensen demonstreren tegen de gayparade aankomende zaterdag. ,,Ik heb, op een enkeling na, nog geen negatieve geluiden gehoord. De pride is een breedgedragen evenement. Natuurlijk houden we rekening met alle scenario's en hebben we overleg gevoerd met gemeente en politie. Als mensen tegen ons willen demonstreren, dan moeten ze daar uiteraard de ruimte voor krijgen. Dat is een recht in Nederland. Als er incidenten zijn, dan kunnen we daarop anticiperen. We hebben genoeg mensen in de stad lopen die dit monitoren en dan moet je denken aan politie, beveiliging en verkeersregelaars. Maar ik verwacht niet dat zij in actie moeten komen.’’