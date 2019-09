‘Pride Parade in Zwolle belangrijk voor Oost-Nederland’

LHBTI-evenement Zwolle Pride is een goede manier om ook in Oost-Nederland aan de zichtbaarheid van diversiteit te werken. Dat stelt John de Wit, hoogleraar sociale wetenschappen gericht op gezondheid en welzijn onder homoseksuelen. ,,Anders denken mensen toch al snel dat het iets is voor Amsterdam. Ik vind het belangrijk dat er op zoveel mogelijk plaatsen prides zijn. Er zit een soort confrontatie in. Dat hoort erbij.’’

De organisatie van Zwolle Pride blikt terug op een geslaagde eerste editie van het evenement. Een van de gedachtes erachter was juist in Noord- en Oost-Nederland aandacht te vragen voor gelijkwaardige behandeling en diversiteit. ,,Dat kan alleen doordat er overal aandacht voor is en dat mensen zien dat het ook voor hun relevant is. En niet alleen voor mensen in de Randstad’’, zegt De Wit, verbonden aan Universiteit Utrecht.

De hoogleraar erkent dat de aandacht in deze regio over het algemeen wat minder is dan in het westen. ,,Mensen in grote steden krijgen vaker te maken met mensen die anders zijn dan zij zelf. Daardoor ontstaat tolerantie. Maar juist in Nederland wordt die tolerantie door het hele land breed gedragen. Ook in kleine plaatsen of op het platteland. Dat is in andere landen wel anders.’’

Volledig scherm De Pride Parade trok zaterdag veel bekijks in de binnenstad van Zwolle. Het idee van de organisatie was aandacht voor gelijkwaardige behandeling en diversiteit in Noord- en Oost-Nederland. © Frans Paalman

Hoogtepunt van Zwolle Pride was zaterdagmiddag de Pride Parade; een bonte stoet mensen en voertuigen die door de stad trok. Een Zwolse variant op de Amsterdamse Canal Parade, maar dan wat bescheidener van omvang. Zo'n parade is nodig, denkt De Wit. ,,Tolerantie voor de ander die jij niet ziet of de ander waarvan je je voorstelt dat-ie hetzelfde is als jij, dat is vrij makkelijk. Tolerantie voor mensen die er anders uit willen zien of dingen anders doen, dat wordt uitdagender’’, legt de hoogleraar uit.

Hij doelt op de uitgesproken outfits die ook in de Pride Parade in Zwolle voorbijkwamen. ,,Er is altijd heel veel kritiek op het feit dat mensen zich zo uitdossen of juist wat minder kleding aan hebben. Ook in eigen kring levert dat altijd een heleboel commentaar op. Maar het is onderdeel van die diversiteit. Het gaat over dat je anders bent en dat laat zien. En er op die manier mag zijn’’, stelt De Wit. ,,Als iedereen zich aanpast aan wat anderen verwachten, dan komen we geen stap verder. Het gaat er nou juist over om de ander te accepteren in dat anders zijn. Dat zal altijd met een zekere mate van wrijving gepaard blijven gaan. Dat is inherent aan het feit dat je het anders zijn laat zien. Als niemand meer klaagt over de Pride, dan denk ik dat ergens iets niet goed gaat. Dan is het niet meer divers.’’