Prijs voor koopwoning stijgt het hardst in Flevoland: hoeveel betaal je voor een dak boven je hoofd?

Check de prijzenMensen die de afgelopen periode een huis kochten in de provincie Flevoland moesten daar flink voor in de buidel tasten. Van alle provincies in ons land stegen de prijzen voor koopwoningen in Flevoland namelijk het hardst. Ook in Overijssel en Gelderland stegen de prijzen. Dat blijkt uit cijfers over het derde kwartaal van 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Koopwoningen in Nederland werden in het derde kwartaal gemiddeld 6,3 procent duurder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In zowel Overijssel, Gelderland als Flevoland lagen de prijsstijgingen hoger dan dat landelijke gemiddelde. In zowel Overijssel als Gelderland viel er een stijging te noteren van 6,5 procent. Flevoland spant echter de kroon met een stijging van maar liefst 9,2 procent.

In Flevoland werden in het derde kwartaal van dit jaar 1.750 woningen verkocht. Dit was een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee staat Flevoland ook in dit overzicht bovenaan. In tien van de twaalf provincies in Nederland werden in het derde kwartaal meer huizen verkocht, alleen in Drenthe en Zeeland daalde dat aantal. In Overijssel werden er vorig kwartaal 3.727 woningen verkocht, een kleine stijging van 0,9 procent. In Gelderland lag het aantal verkochte woningen op 6.996, een stijging van 6 procent.

