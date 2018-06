Prijzige Audi A6 verstoft in Zwolse parkeergarage

Mysterieus

Hoewel de gemeente Zwolle eigenaar is van de Diezerpoort-garage, onderneemt Parkeerbeheer vooralsnog geen actie. ,,We weten waarschijnlijk wel om welke auto het gaat’’, zegt woordvoerder Marieke Stenfert, die het bijzondere aan de situatie rond de mysterieuze auto wel onderkent. ,,Parkeerbeheer loopt elke dag door de garage, maar verder kunnen wij hier niets over zeggen.’’

Abonnement

Er hoeft immers geen dubieuze reden achter de op het oog verlaten Audi te zitten. De kans bestaat ook dat het prijzige karretje, waarvan de APK overigens binnen een maand verloopt, van een bewoner uit de wijk is. En als er geen achterstallige betalingen zijn rond een (mogelijk) abonnement dan is er voor de gemeente Zwolle geen grond om in te grijpen. Of de politie op de hoogte is gesteld en of er op korte termijn wel contact wordt gezocht met de eigenaar blijft vanwege privacyredenen in het midden, besluit Stenfert. ,,Ook daar kan ik helaas niets over zeggen, sorry.’’