Prikpauze AstraZeneca voorbij, tot vreugde van deze zorgmedewerkers in Zwolle: ‘Gelukkig meteen aan de beurt’

Tweede aanhouding in zaak wapen­vondst: Zwollenaar (45) opgepakt

19 maart De politie heeft vandaag in het onderzoek naar de grote wapenvondst in september in een Zwols bosje een tweede aanhouding verricht; het gaat om een 45-jarige man uit Zwolle. Michel ‘De Gier’ B. (44) blijft nog zeker twee weken achter de tralies op verdenking van wapenhandel en -bezit.