Primark in Zwolle: Meer omzet, reuring en klanten

Brandweer Zwolle bevrijdt duif in nood

1 april De brandweer in Zwolle is zondagmiddag uitgerukt voor een duif in nood. De vogel was in de winkelpromenade de Diezerstraat in Zwolle vast komen te zitten in een raster met pinnen boven de neonverlichting van sportschoenenwinkel Foot Locker. Het raster dient ervoor om duiven te weren.