Primeur plastic fietspad langs Zwolse Deventerstraatweg

Zwollenaar (24) lichtge­wond bij steekpar­tij in Enschede, dader per auto gevlucht

31 augustus Aan de Lijsterstraat in Enschede heeft vrijdagochtend een steekincident plaatsgevonden. Een 24-jarige man uit Zwolle raakte lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld. Volgens de politie ligt de aanleiding van de steekpartij in de relationele sfeer. Er is nog niemand aangehouden.