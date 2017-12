Primeur voor Zwolle: Spooktocht door de stad

Gevangenis Zwolle: Nooit iemand drie weken in isoleercel

10:36 De 30-jarige Amina B. uit Zwijndrecht, een vrouw met een verstandelijk beperking en een autisme, belandde volgens haar raadsman bijna drie weken zonder kleding in een isoleercel in de penitentiaire inrichting (PI) in Zwolle. Een flagrante schending van de mensenrechten, oordeelde hij vorige week in de rechtbank van Dordrecht. Hoe kon dit gebeuren?