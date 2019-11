Primeur voor Zwolle: studenten onder één dak met ex-gevangenen

Zwolle stevent af op de landelijke primeur van een woonproject waarbij studenten en ex-gedetineerden onder één dak wonen. Een in aanbouw zijnde studentenflat is daarvoor in beeld.

Het plan komt van de Stichting Exodus (hulp aan ex-gedetineerden) en LIMOR (maatschappelijke ondersteuning). Ook woningcorporatie deltaWonen die de flat bouwt, is erbij betrokken. De initiatiefnemers informeren later deze maand de omwonenden over hun plannen. Van de reacties hangt het af of het project - onder de naam Convident - doorgaat. De gemeente Zwolle wil namelijk alleen medewerking verlenen als er genoeg draagvlak voor is.

Terugkeer in de samenleving

Aan het Talentenplein in Zwolle staan al drie studentenflats. Convident moet een plek krijgen in de vierde flat die in aanbouw is. Het is de bedoeling om één verdieping te reserveren voor het project. Er is plaats voor zeven studenten en zeven ex-gedetineerden. Ze hebben hun eigen kamer maar doen ook dingen samen. De gedachte is dat de omgang met studenten de ex-gedetineerden helpt bij hun terugkeer in de samenleving.

Het plan is gebaseerd op het Deense pension Skejby, waar studenten en gedetineerden in de laatste fase van hun straf samenwonen. In dit pension is 24 uur per dag inwonende hulpverleners. In Zwolle wonen de deelnemers zelfstandig en is de begeleiding ambulant en/of op afroep.

Informatieavond

De initiatiefnemers willen de plannen pas ontvouwen op een informatieavond voor de omgeving. Eerder dit jaar vroeg de Zwolse fractie van Swollwacht al aan het college hoe de veiligheid van studenten wordt gewaarborgd als het project doorgaat. Het college denkt dat de screening van alle deelnemers van groot belang is. Zo mogen de ex-gedetineerden geen zedenverleden of drank- of drugsverslaving hebben. Ook moeten goede afspraken gemaakt worden over beschikbaarheid en bereikbaarheid van de professionele begeleiding, de gezamenlijke ‘leefregels’, de toegang tot de woonafdeling en de inzet van een vertrouwenspersoon.