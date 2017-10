Prins nieuw raadslid ChristenUnie Zwolle

Prins wordt maandag 30 oktober geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de ChristenUnie in Zwolle, tot aan de verkiezingen in maart 2018. Prins realiseert zich dat het maar een korte periode is, meldt de partij in een persbericht. 'Maar ik wil graag bijdragen aan het mooie werk van de ChristenUnie in Zwolle'.

Steunfractie

'Prins is al jaren een betrokken ChristenUnie-lid die de afgelopen jaren regelmatig in de steunfractie meedacht op diverse onderwerpen', laat de ChristenUnie weten. Prins werkt sinds enige jaren als zelfstandige in advies- en managementopdrachten in het sociaal domein. Zowel voor gemeenten als zorgorganisaties. 'Op dit moment is Prins actief als eenheidsmanager Maatschappelijke Zaken, bij een middelgrote gemeente elders in het land, waar hij zich inzet vanuit de visie ‘samen met de burger’. Zijn drive is mensen en organisaties te ontwikkelen, zodat het leven van vooral kwetsbare mensen beter wordt'.

'Mee-leven'

In eerdere werkervaring voor het landelijk Diaconaal Steunpunt zette hij zich ervoor in om kerkelijke vrijwilligers goed te laten aansluiten op het werk van professionals en gemeente in de wijken. Dit ten gunste van mensen die dit nodig hebben. Prins'liet optekenen: Mijn motto is ‘mee-leven’: heb oog voor je medemens en trek samen op in de dingen die je toch al doet. Dus als ik boodschappen doe, kan ik best ook even boodschappen doen voor iemand uit de buurt die moeilijk ter been is'.

Zaalvoetbal

'Met zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle versterking van het ChristenUnie team in de komende tijd', laat de fractie weten. 'In de gemeenteraad zal Prins zich vooral bezig houden met het verkleinen van armoede en het verbeteren van de schulddienstverlening in Zwolle'.