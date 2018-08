Privé-info zichtbaar op Zwolse gemeentepost 'voelt ongemakkelijk'

‘Waterpolitie’jaagt op illegale sproeiers, maar vindt ze nauwelijks

6:00 Controleurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta maken behoedzaam jacht op illegale sproeiers. Het regent nog geen boetes. Zelfs boeren bij wie het water door de aanhoudende droogte tot de lippen komt, tonen begrip. ,,Eigenlijk is het goed wat ze doen, ze houden het water zo langer in het gebied, dat is in ieders belang.”