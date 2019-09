Probleem op spoor opgelost, treinen tussen 't Harde en Zwolle rijden weer normaal

Trainer Sven Ester uit Zwolle wil winnen, maar niet ten koste van alles: ‘Respect voor de tegenstan­der is er altijd’

10:08 Stap in het weekend in de auto, rijd een rondje door de provincie en je komt tal van amateurclubs tegen. Een ontelbaar aantal jongens en meisjes dat onder leiding van een knotsgekke trainer of koele kikker de bal in het net probeert te krijgen. In de top lopen de meest uiteenlopende persoonlijkheden rond, maar ook in het amateurvoetbal zijn ze te vinden. Aan het woord Sven Ester (23), trainer van het Zwolse ZAC JO15-1. ,,Ik kan echt genieten van Jürgen Klopp.’’