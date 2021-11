Problemen door defect spoor tussen Zwolle en het noorden voorbij

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Meer positieve tests in Oost-Nederland, zorgen in Kampen en Rijs­sen-Hol­ten

Er zijn de afgelopen 24 uur 2288 mensen positief getest op corona in Oost-Nederland. Dat zijn er ruim 170 meer dan een etmaal eerder. In Kampen is de afgelopen dagen een flinke stijging in het aantal besmettingen te zien, maar ook in Hattem en Rijssen-Holten blijven de zorgen groot.

28 november