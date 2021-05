Problemen jeugdhulp in Zwolle verre van voorbij: ‘Kinderen met eetstoornissen steeds jonger’

Miss Patricia uit Zwolle zet zich in tegen huiselijk geweld: ‘Maak het bespreek­baar’

6 mei Praat over huiselijk geweld: dat is de oproep van Patricia Korenromp (25) uit Zwolle. De finaliste van Miss World Nederland zet zich in tegen huiselijk geweld tegen vrouwen. Via Miss World en sociale media wil ze het taboe doorbreken en laten zien hoe je hulp kan vragen. ,,Zo kunnen we de cirkel van geweld doorbreken.”