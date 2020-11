Proef met bezorging paspoort aan huis mislukte, maar door coronacrisis begint Zwolle er toch weer aan

Ruim 34.000 paspoorten en identiteitskaarten werden tussen mei 2017 en juli 2018 aangevraagd in Zwolle. Hoeveel zijn er in die proefperiode bij Zwollenaren thuis of op hun werkadres bezorgd? Een schamele 122. Nog geen half procent. Het college van burgemeester en wethouders was er twee jaar geleden dan ook glashelder over. Het is ruim een jaar geprobeerd, maar vrijwel niemand zit erop te wachten. Stoppen dus met die extra service.