Proef om 16- tot 18-jarigen meer uitgaansmogelijkheden te bieden in Zwolle? Nachtburgemeester Van Doornik schudt zijn hoofd

,,Ik ga de Zwolse nacht weer op de kaart zetten’’, zei Van Doornik vastberaden toen hij werd gepresenteerd als eerste officiële nachtburgemeester van Zwolle. Dat is inmiddels een kleine vijf jaar geleden. Tijdens zijn missie ontdekte hij dat jongeren, en dan vooral minderjarigen, maar moeilijk hun plekje vinden in het Zwolse nachtleven. ,,Mij werd als nachtburgemeester steeds vaker gevraagd wat er voor jongeren te doen is in de stad. Daar had ik heel vaak geen antwoord op.’’ Niet alleen Van Doornik moest de Zwollenaren een antwoord verschuldigd blijven. Ook de gemeente zat met de haren in het hoofd. Een pilot om te onderzoeken of er structureel meer uitgaansmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor 16- tot 18-jarigen moest meer duidelijkheid geven.