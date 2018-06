Proef: ook ouderenvoetbal bij SVI in Zwolle

Eind maart tekende PEC Zwolle United een overeenkomst met het Nationaal Ouderenfonds. Het is de bedoeling om de komende jaren bij meerdere clubs in de regio teams samen te stellen voor een variant op voetbal, speciaal voor spelers op leeftijd. In Zwolle wordt dit spel al gespeeld bij PEC, op sportcampus De Pelikaan. Maar er komt onder ouderen steeds meer vraag naar.

Sociale contacten

De proef bij SVI, op sportpark de Siggels, begint dinsdag 19 juni en wordt begeleid door PEC Zwolle United. Dat is de maatschappelijke tak van PEC Zwolle. Ook SportService Zwolle, WijZ Welzijn en SVI leveren een bijdrage. Het achterliggende idee is dat ouderen in beweging blijven en sociale contacten onderhouden.

Bij deze variant op voetbal wordt gespeeld op een veld van 40 bij 25 meter. Er is geen keeper en rennen is verboden. Bovendien mag de bal niet boven de heup komen en is lichamelijk contact niet toegestaan. Het komt dus aan op 'praten en passes'.