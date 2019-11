Proef van gezamenlijk spoedzorgloket in regio IJsselland gaat nieuwe fase in

Politie krijgt slechts twee tips over schietpar­tij in Klooien­berglaan Zwolle

6 november De politie heeft tot nu toe twee tips binnengekregen over de schietpartij in de Klooienberglaan in Zwolle van vrijdag 25 op zaterdag 26 oktober. Dat heeft de politie Oost-Nederland laten weten nadat er gisteren aandacht voor de zaak was in het tv-programma Opsporing Verzocht.