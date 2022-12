‘Professor in de Fritologie’ Anton Norp van bekende Zwolse snackcorner overleden

Enkel glas, lekkage en hoge stookkos­ten: deze basis­school in Zwolle is hard toe aan nieuwbouw

Het gebouw is verouderd, terwijl de school zelf groeit. Basisschool Aquamarijn is toe aan een nieuwe jas en die wordt op de Turfmarkt in Zwolle aangemeten. Midden in de stad, waar de jonge school haar plek in de maatschappij wil innemen, zoals directeur Pieter Lassche schetst: ‘Met de schoolgebouwen lopen we in Nederland hartstikke achter.’

