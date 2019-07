Project rond woninginspectie bij ouderen in Zwolle wordt uitgebreid

Het Zwolse huisbezoekproject Vitaal & Veilig Thuis krijgt navolging in meer delen van de stad. Na een proef in de Aa-landen wil wethouder William Dogger ook in andere wijken de woning van ouderen laten inspecteren. Er ligt ruim drie ton voor klaar.

Vrijwilligers van stichting WijZ komen vanuit het project Vitaal & Veilig Thuis bij 70-plussers op bezoek om met ze in gesprek te gaan over de veiligheid van hun woning. Ze krijgen advies over mogelijke aanpassingen aan het huis en en passant wordt ze ook gewezen op mogelijkheden om fit te blijven. Sinds de start van het project in 2017 hebben vijfhonderd inwoners een WijZ-vrijwilliger over de vloer gehad.

Onnodig

De totstandkoming van Vitaal & Veilig Thuis had nogal wat voeten in de aarde en ook de nu aangekondigde uitbreiding kwam er niet zonder slag of stoot. Hoewel twee jaar geleden een raadsmeerderheid instemde met het voorstel van de ChristenUnie, klonk er ook veel kritiek. De toenmalige coalitie was verdeeld - VVD en D66 stemden tegen - en ook oppositiepartij Swollwacht voelde er helemaal niets voor. Ouderen zouden dergelijke overheidsbemoeienis niet nodig hebben en zelf wel aan de bel trekken.

Bezuinigingen

Hoe anders is de situatie anno 2019. Swollwacht-wethouder William Dogger verdedigt het project nu met hand en tand en hij bejubelt de uitbreiding ervan naar andere Zwolse wijken. Welke dat worden, is nog niet bekend. Volgens hem heeft Vitaal & Veilig Thuis zijn meerwaarde bewezen en helpt het bij het tegengaan van eenzaamheid. Een jaar geleden leek het vanwege de bezuinigingen op de zorg nog te blijven bij enkel een proef in de Aa-landen, maar er wordt nu toch ruim drie ton vrijgemaakt om het project in ieder geval in 2020 en 2021 nog voort te zetten. Meerdere Zwolse partijen vinden het zelfs het overwegen waard om er structureel geld voor beschikbaar te stellen. Zoals Swollwacht. Fractieleider Silvia Bruggenkamp: ,,We waren destijds tegen. Achter de voordeur kijken bij mensen ging ons te ver, maar voortschrijdend inzicht is een goed ding’.’

Zingeving

Als het aan de ChristenUnie ligt, komt er in het vervolg tijdens de gesprekken met ouderen meer aandacht voor zingevingsvragen. Geen gek idee, vindt wethouder Dogger. ,,De aandacht is erg gericht geweest op het fysieke deel. We willen welzijn er meer in betrekken en ook zingeving zou daar heel goed een plek in kunnen krijgen.’’ Een suggestie die bij D66-fractievoorzitter Sonja Paauw voor gefronste wenkbrauwen zorgt. ,,Moet je je daar als overheid mee gaan bemoeien? Is er een reden om met ouderen hierover in gesprek te gaan? Hebben ze er behoefte aan?’’ Volgens Dogger is het vooral belangrijk ‘open het gesprek aan te gaan met mensen’.