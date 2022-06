Prokkelweek in Zwolle, Hardenberg en Rijssen staat in teken van ontmoetingen

Wat veertien jaar geleden begon als een tweedaagse is uitgegroeid tot een hele week. Marian Geling, die alle edities heeft gecoördineerd, is landelijk projectleider van stichting Prokkel en zeer gedreven als het gaat om de inclusieve samenleving. ,,In Nederland zijn één miljoen mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook zij doen graag mee in de maatschappij en daarom stimuleren wij initiatieven en activiteiten waarbij ontmoetingen centraal staan.” Eerder in het jaar was de stichting ook al de drijvende kracht achter de Inclusieve Stembureaus, een campagne die breed uitgemeten in de media is gekomen.